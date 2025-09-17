Tensione nei cieli USA | pilota di linea non risponde a torre di controllo Air Force One era a poche miglia
Un pilota Spirit Airlines ha ignorato ripetutamente le istruzioni del controllo aereo mentre volava parallelo all'Air Force One a sole 8 miglia di distanza sopra Long Island. Il controllore ha dovuto sollecitare più volte prima di ottenere risposta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Laser cinese contro aereo militare tedesco: alta tensione nei cieli del Medio Oriente
Tensione nei cieli dell'Estonia: due F-35 italiani intercettano un aereo russo
Alta tensione nei cieli d’Europa: caccia polacchi abbattono droni russi dopo violazioni dello spazio aereo
Un nuovo rischio scatta a Varsavia dopo gli attacchi in Ucraina, mentre la NATO lancia l'operazione "Sentinella Est". La tensione sale, e Kiev offre il proprio "know-how" per la difesa dei cieli europei
Droni russi abbattuti in #Polonia, alta tensione nei cieli d'Europa #russia #nato
Paura nei cieli USA, pilota Delta evita collisione con B-52 grazie a manovra d’emergenza - Paura nei cieli del North Dakota, dove un pilota della Delta Airlines è riuscito a evitare per un soffio una collisione con un bombardiere militare B- Si legge su affaritaliani.it