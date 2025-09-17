Tensione al pronto soccorso | attore di Mare Fuori bloccato dai carabinieri

Momenti di forte tensione si sono registrati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, nel quartiere Pignasecca. Protagonista dell’episodio l’attore Artem Tkachuk, 25 anni, conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Pino ‘o pazzo nella serie televisiva Mare Fuori. Il giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato al nosocomio in stato di forte agitazione, tanto da essere classificato come codice rosso al triage. Pochi minuti dopo, però, la situazione sarebbe degenerata: Tkachuk avrebbe spintonato personale sanitario e addetti alla vigilanza, per poi danneggiare un macchinario per la ventilazione polmonare e una porta del pronto soccorso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

