Tennis impresa del palermitano Piraino in Austria | battuto il top 100 Tirante
Prosegue il magic moment di Gabriele Piraino, mancino palermitano di 21 anni. Il classe 2003 - reduce da un'estate da sogno (ad agosto si è messo in tasca il quarto titolo Itf del 2025, il sesto in carriera) - ha superato oggi il forte argentino Thiago Augustin Tirante, nel ricco challenger. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: tennis - impresa
Tennis Giotto, impresa storica: titolo regionale D3 femminile e promozione in D2
LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: Italia scatenata nelle gare a squadre della scherma. Nel tennis impresa di De Michele/Tammaro
Tennis, al torneo di Palermo impresa di Quevedo: dalle qualificazioni ai quarti di finale
Il 12 settembre 2015 Flavia Pennetta entrava nella storia del tennis italiano con la vittoria agli US Open. Oggi celebriamo il suo New York Dream, un trionfo che racconta un’atleta e un’impresa straordinarie. grazie a: @emporioarmani @tennisclubmilanoab #D - facebook.com Vai su Facebook
MISSIONE: ROVINARE I PIANI A US Open tutti si aspettano il rematch della finale di Wimbledon. Tutti, tranne uno Non si possono fare previsioni, soprattutto visti gli ultimi match del fenomeno serbo. Riuscirà Novak a compiere l’impresa? #Tennis #U - X Vai su X
Tennis, impresa del palermitano Piraino in Austria: battuto il top 100 Tirante; Tennis, successo per Gabriele Piraino nel torneo Itf di Santa Margherita di Pula; Delusione Meduri: a Gubbio finale a senso unico. In Germania solo seconda anche Ilary Pistola.