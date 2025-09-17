Tennis impresa del palermitano Piraino in Austria | battuto il top 100 Tirante

17 set 2025

Prosegue il magic moment di Gabriele Piraino, mancino palermitano di 21 anni. Il classe 2003 - reduce da un'estate da sogno (ad agosto si è messo in tasca il quarto titolo Itf del 2025, il sesto in carriera) - ha superato oggi il forte argentino Thiago Augustin Tirante, nel ricco challenger. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

