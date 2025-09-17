Teneva in cantina 30 chili di esplosivo arrestato
Luni, 17 settembre 2025 – Aveva in cantina un arsenale di polvere esplodente, probabilmente per confezionare fuochi d’artificio. Naturalmente senza la regolare licenza e le adeguate misure di sicurezza. Una fabbrica abusiva a pochi metri dalle abitazioni e dal municipio di Luni. Una situazione a alto rischio che i carabinieri della stazione di Luni hanno “disinnescato“ attraverso l’attività di indagine che ha portato all’arresto di un uomo, Alessandro Puri di 41 anni, attualmente ai domiciliari in un’altra abitazione in attesa dell’udienza di convalida davanti al gip in Tribunale a Spezia. Nell’operazione sono stati sequestrati 30 chili di nitrato di potassio, mortai e altri oggetti per il confezionamento e produzione di giochi pirotecnici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: teneva - cantina
