© Donnemagazine.it - Tendenze e Tecniche di Nail Art da Non Perdere nel 2023

Scopri l'evoluzione dell'arte delle unghie attraverso le ultime tecniche e tendenze innovative. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

In questa notizia si parla di: tendenze - tecniche

Tendenze e tecniche nella nail art per professionisti

Nail Art: Tendenze, Tecniche e Ispirazioni da Non Perdere

Avviso alla nostra splendida clientela Lunedì 15 settembre il salone La Dea della Bellezza resterà chiuso: saremo a Roma per un importante corso di aggiornamento dedicato alle nuove tecniche e tendenze del settore. Un giorno di formazione per o - facebook.com Vai su Facebook

30 trend per le unghie che ossessioneranno tutti nel 2025; 15 idee di manicure semipermanente in tendenza nel 2025; La tendenza manicure che si ispira al gelato.

Unghie a mandorla: le manicure di tendenza della PE 2023 - «Le unghie a mandorla ricordano il seme da cui prendono il nome: sono caratterizzate dai lati sottili e affusolati e terminano in una punta arrotondata. Scrive iodonna.it

Dalle sfilate autunno inverno 2025 tutte le tendenze sulle nail art più belle da indossare - Unghie autunno 2025: tra naturalezza sofisticata, manicure dark e look originali, ecco come interpretare la stagione con stile. Lo riporta grazia.it