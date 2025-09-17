Tendenze della Moda Sostenibile | Stile Elegante con Responsabilità Sociale

In questa notizia si parla di: tendenze - moda

Tendenze moda costumi da bagno: i modelli più glamour dell’estate

Tendenze moda estiva dal matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez

"Sorsi di moda": a Villa Cianciafara la sfilata per scoprire le ultime tendenze estive

Gomba Moda e Tendenze - facebook.com Vai su Facebook

Come vestirsi a settembre 2025: tendenze moda e idee outfit - X Vai su X

Moda autunno 2025: 10 tendenze per il cambio stagione; Il rapporto sulle tendenze autunnali di Pinterest 2025; La moda solarpunk è il trend del momento: ma che cos’è?.

Next Fashion, in dote 13 milioni per progetti della filiera moda - Al via le domande per partecipare al bando «Next Fashion», un’iniziativa strategica per sostenere l’innovazione e la transizione sostenibile del sistema moda. Come scrive ecodibergamo.it

Moda, capolavori di stile e tessuti d’eccellenza: “la donna come icona contemporanea protagonista dell’International Fashion Week 2025 a Conversano” Nei giorni scorsi - Un viaggio tra arte, moda e cultura ha trasformato Conversano in un crocevia internazionale di stile. Riporta noinotizie.it