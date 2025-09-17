Temptation Island Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo | nuove rivelazioni di Andrea Marinelli

Rosario Guglielmi era tornato a Uomini e Donne come tronista dopo lo speciale “ Temptation Island e poi.”. In studio però ha fatto irruzione anche Lucia Ilardo con una rivelazione che ha portato Maria De Filippi a togliere il trono a Rosario. Dopo la registrazione il tentatore Andrea Marinelli ha voluto fare delle rivelazioni sull’ex coppia in merito a ciò che non è andato in onda in televisione. Confessione shock di Lucia Ilardo su Rosario Guglielmi a Uomini e Donne. Durante la registrazione del 16 settembre 2025, Lucia Ilardo si è presentata in studio per raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

ROSARIO GUGLIELMI NON SARÀ IL NUOVO TRONISTA DI "UOMINI E DONNE" - DOPO L'ANNUNCIO A "TEMPTATION ISLAND…E POI…E POI", È STATO DETRONIZZATO DURANTE LA PRIMA REGISTRAZIONE DEL PROGRAMMA

Il colpo di scena a Temptation Island è sempre dietro l'angolo. Com'è finita tra la coppia formata da Valerio e Sarah? Dopo un mese dal termine del programma di Canale 5, Valerio comincia a vivere la sua frequentazione con Arianna, la tentatric

