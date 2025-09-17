© Comingsoon.it - Temptation Island, Lucia Ilardo vuota il sacco: "La redazione di Uomini e Donne non mi ha chiamato per corteggiare Rosario"

Dopo le ultime indiscrezioni sul trono di Rosario Guglielmi, Lucia Ilardo interviene sui social e smentisce di essere stata invitata dalla redazione di Uomini e Donne a corteggiare il suo ex fidanzato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

