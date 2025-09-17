Arianna – Ary – oppure Sarah: chi ha scelto Valerio Ciaffaroni dopo la puntata di Temptation Island e poi? Nel corso della trasmissione l’ex concorrente del reality condotto da Filippo Bisciglia aveva svelato di sentirsi confuso, diviso fra la sua ex fidanzata e la single conosciuta nello show. Il triangolo fra Sarah, Ary e Valerio a Temptation Island e poi. Il triangolo fra Sarah, Ary e Valerio ha tenuto il pubblico incollato allo schermo televisivo nelle ultime puntate di Temptation Island e poi. Nel corso della trasmissione infatti il ragazzo ha svelato di essere sempre più indeciso riguardo la possibilità di tornare con l’ex Sarah o di iniziare una relazione con Ary. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Temptation Island, Arianna o Sarah, ecco chi ha scelto Valerio: la rivelazione a Uomini e Donne