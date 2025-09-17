Temptation Island Andrea Marinelli sul trono mancato di Rosario e le accuse a Lucia | Forse era invidiosa
L'ex tentatore racconta la sua verità sulla vicenda con Lucia e difende Rosario, dopo le clamorose confessioni della ragazza negli studi di Uomini e donne. Nuovo colpo di scena a Uomini e Donne. Nell'ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi sono tornati protagonisti alcuni ex concorrenti di Temptation Island, ma la sorpresa più grande è stata l'inatteso abbandono di Rosario Guglielmi, che ha lasciato il trono dopo le rivelazioni della sua ex fidanzata, Lucia. La vicenda ha guadagnato ulteriore clamore grazie all'intervento di Andrea Marinelli, ex tentatore e figura centrale nella storia tra i due. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
temptation - island
