Quello che segue è frutto delle anticipazioni tedesche e riguarda ciò che in Italia vedremo prossimamente. Niente spoiler “hard”, ma abbastanza indizi per far salire l’attesa. Indagini al capolinea: Alexandra prepara la “bomba” mediatica C’è un filo che si tende e sembra sul punto di spezzarsi: l’inchiesta su Christoph e Werner. Le prossime puntate tedesche . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’Amore, anticipazioni tedesche: l’indagine su Christoph vacilla, Alexandra chiama la stampa e Markus vede ciò che non voleva vedere