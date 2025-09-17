Tema stadio Scaroni | Faremo a Milano il più bello stadio d’Europa

Pianetamilan.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera. Ora la palla passa al consiglio. Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Sky Sport del tema dello nuovo stadio del club rossonero in città. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

