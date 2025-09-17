Tempo di lettura: 2 minuti Al Consiglio Comunale di Telese Terme è stato approvato il nuovo regolamento sulla refezione scolastica, che entrerà in vigore a partire dal corrente anno scolastico. “ Abbiamo sentito la necessità di fissare delle regole per la gestione del servizio e per superare piccole criticità che, nel corso di questi anni, si sono presentate anche a seguito dell’aumento del numero degli iscritti” – ha spiegato il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. Il regolamento introduce regole certe per migliorare un servizio già molto innovativo e smart, anche per quanto riguarda le modalità di iscrizione, gestione delle prenotazioni e delle disdette, l’accesso alle diete speciali per ragioni di salute, scelte alimentari o religiose, la prenotazione dei pasti in bianco, la regolamentazione delle procedure di recupero di eventuali insolvenze e la composizione e funzionamento della commissione refezione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Telese Terme, approvato il nuovo regolamento sulla refezione scolastica