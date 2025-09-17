Telese il Bar Pasticceria Big conquista il 2° posto al Panettone Day 2025

Con grande orgoglio la città di Telese Terme annuncia che il Bar Pasticceria Big si è classificato al 2° posto nella categoria Panettone Classico del concorso nazionale Panettone Day 2025. Il maestro Francesco Paolella premiato nella categoria Panettone Classico: orgoglio per la città e riconoscimento all'eccellenza artigianale.

