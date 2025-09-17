Tecnologia e inclusione | come le C-Pen supportano gli studenti con DSA e studenti Italiano L2 nel ritorno a scuola

Orizzontescuola.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con il ritorno tra i banchi, le scuole italiane si preparano ad affrontare nuove sfide educative, tra cui il sostegno agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). In questo contesto, la tecnologia si conferma un alleato fondamentale per promuovere una didattica più inclusiva e personalizzata. Cosa sono le C-Pen e perché fanno la differenza Le C-Pen sono . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tecnologia - inclusione

Innovazione, autonomia e inclusione: quando la tecnologia migliora la vita delle persone con disabilità visiva

Telemedicina e inclusione: al via gli incontri dedicati all’impatto sociale della tecnologia

Intelligenza Artificiale a scuola: la come trasformare la tecnologia in una reale opportunità per l’inclusione

Tecnologia e inclusione: come le C-Pen supportano gli studenti con DSA e studenti “Italiano L2” nel ritorno a scuola.

Cerca Video su questo argomento: Tecnologia Inclusione C Pen