Teatro Troisi tra comicità e musica con abbonamenti da record Presentata la nuova stagione 2025 2026
Al Teatro Troisi di via Leopardi presentata la nuova stagione 20252026. Sul palco, accanto al direttore artistico Pino Oliva, la conduttrice televisiva Jolanda De Rienzo e tutti gli artisti del cartellone. Il successo si racconta da sé: al Teatro Troisi di via Leopardi la campagna abbonamenti per la stagione 20252026 ha già raggiunto lo straordinario . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: teatro - troisi
''Zodiacanto'' in scena al Teatro Troisi - spettacolo di fine anno dell'Accademia Caliendo
50 Vite: Gianfranco Caliendo celebra i suoi 50 anni di carriera al Teatro Troisi di Napoli
Due giorni di grandi emozioni. Prenotate 'e meglie poste!!! www.etes.it #follower #musica #tutti @follower #emozioni #teatrotroisi #radioamore #GianfrancoCaliendo #giardinodeisemplici - facebook.com Vai su Facebook
TEATRO TROISI,CAMPAGNA ABBONAMENTO 2025-2026 PER INFO E PRENOTAZIONI, CRAL TLC - X Vai su X
Teatro Troisi fra intrattenimento popolare e qualità artistica - Una programmazione "corposa", che coniuga nomi affermati, proposte di ricerca e intreccio - Lo riporta ansa.it
«Costa Power» al teatro Troisi tra risate, musica e allegria - Continua senza sosta la stagione del Teatro Troisi con Antonello Costa ed il suo esilarante spettacolo «Costa Power- Da ilmattino.it