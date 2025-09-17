Teatro Auditorium Le Fornaci | al via i corsi di teatro 2025 26 a cura di KanterStrasse
Arezzo, 17 settembre 2025 – T eatro Auditorium Le Fornaci: al via i corsi di teatro 202526 a cura di KanterStrasse Formazione, passione e creatività sul palcoscenico Tornano al Teatro Auditorium Le Fornaci i laboratori di formazione teatrale curati dalla compagnia KanterStrasse Teatro, un’occasione per avvicinarsi all’arte della recitazione e viverla come esperienza di crescita, espressione e comunità. «Crediamo che il teatro sia uno spazio necessario per crescere, comunicare e creare comunità – afferma il direttore Simone Martini –. Quest’anno abbiamo lavorato per rendere la nostra offerta ancora più accessibile, variegata e capace di rispondere ai bisogni di chi vuole avvicinarsi o approfondire il mestiere dell’attore. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un viaggio tra jazz e memoria: al via la nuova stagione dell’Auditorium Le Fornaci con il Riccardo Arrighini Trio feat. Paul Wertico - Sarà un concerto dal respiro internazionale ad aprire la stagione 2025/2026 dell’Auditorium Le Fornaci. Scrive valdarnopost.it
Terranuova Bracciolini celebra l'8 marzo con iniziative di cultura, solidarietà e riflessione collettiva - Venerdì 28 febbraio 2025, ore 21 – Auditorium Le Fornaci (Via Vittorio Veneto 19) A dare il via alla celebrazione dell’8 marzo sarà una serata di teatro e solidarietà. Riporta lanazione.it