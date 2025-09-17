Teatro Auditorium Le Fornaci | al via i corsi di teatro 2025 26 a cura di KanterStrasse

Arezzo, 17 settembre 2025 – T eatro Auditorium Le Fornaci: al via i corsi di teatro 202526 a cura di KanterStrasse Formazione, passione e creatività sul palcoscenico Tornano al Teatro Auditorium Le Fornaci i laboratori di formazione teatrale curati dalla compagnia KanterStrasse Teatro, un’occasione per avvicinarsi all’arte della recitazione e viverla come esperienza di crescita, espressione e comunità. «Crediamo che il teatro sia uno spazio necessario per crescere, comunicare e creare comunità – afferma il direttore Simone Martini –. Quest’anno abbiamo lavorato per rendere la nostra offerta ancora più accessibile, variegata e capace di rispondere ai bisogni di chi vuole avvicinarsi o approfondire il mestiere dell’attore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

