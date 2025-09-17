Teano forma facilitatori Nature Therapy® con un corso gratuito di due giorni

In Teano, il 20 e 21 settembre 2025, la cooperativa sociale La Strada ospiterà una due giorni interamente dedicata alla formazione di Facilitatori Nature Therapy®. Un appuntamento aperto a chi lavora nella conduzione di gruppi outdoor e desidera integrare il potere rigenerante dell’ambiente naturale nelle proprie competenze professionali. Quando il sentiero diventa aula Nei boschi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

