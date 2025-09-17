Teano forma facilitatori Nature Therapy® con un corso gratuito di due giorni

In Teano , il 20 e 21 settembre 2025, la cooperativa sociale La Strada ospiterà una due giorni interamente dedicata alla formazione di Facilitatori Nature Therapy ®. Un appuntamento aperto a chi lavora nella conduzione di gruppi outdoor e desidera integrare il potere rigenerante dell’ambiente naturale nelle proprie competenze professionali. Quando il sentiero diventa aula Nei boschi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

In questa notizia si parla di: teano - forma

Lui è don Enrico Garbuio e la settimana scorsa ha incontrato i sacerdoti delle Diocesi di Teano-Calvi, di Alife-Caiazzo e di Sessa Aurunca per raccontare in prima persona come la forma per L’8xMille alla Chiesa Cattolica si trasforma in qualcosa di concret - facebook.com Vai su Facebook

"A Teano è una bomba ecologica: siamo preoccupati" - "A Teano è andata in fiamme un'azienda di trattamento rifiuti speciali, tra i quali materiali plastici e gomma, che ... Secondo msn.com