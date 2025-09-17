È stata una vera e propria bufera mediatica quella che si è abbattuta su Taylor Townsend, tennista che fa parte della squadra statunitense della Billie Jean King Cup. Dopo aver partecipato alla cena di gala del torneo, in corso a Shenzhen, la 29enne di Chicago – scrive il Daily Mail – ha criticato aspramente via social alcuni piatti tipici della cucina cinese, tra cui le rane. “Sono sinceramente scioccata da quello che ho visto al buffet della cena”, aveva affermato. “Queste persone stanno uccidendo le rane toro. Non sono velenose? Non sono quelle che ti fanno venire verruche, foruncoli e roba del genere?”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taylor Townsend, bufera per le critiche al cibo cinese: la tennista si scusa