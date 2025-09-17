Taylor Swift e Travis Kelce coppia da liceo ma con un look che vale migliaia di dollari
C’è chi al compleanno di un amico si presenta con un outfit casual, e chi – come Taylor Swift – trasforma una cena in un’occasione per ribadire che il suo regno nello stile non conosce rivali. Alla festa per i 30 anni di Patrick Mahomes, quarterback dei Kansas City Chiefs, la popstar è arrivata mano nella mano con Travis Kelce, ed è bastato uno scatto per far parlare il mondo: due innamorati con look coordinati che sembrano usciti da un college movie, ma con un conto totale da diverse migliaia di dollari. Taylor Swift, la “school girl” più glamour d’America. L’ispirazione era chiara: stile school girl chic, con un set coordinato in plaid che giocava con l’immaginario liceale. 🔗 Leggi su Dilei.it
