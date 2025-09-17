Taxi si riparte Ma la Fashion Week è a rischio
La protesta selvaggia è andata avanti per 24 ore. Nel primo pomeriggio di ieri, i conducenti di auto bianche hanno messo fine ai presìdi-blocchi che hanno a lungo tenuto in scacco i posteggi della Stazione Centrale, di piazza Duomo e dell’aeroporto di Linate. Tuttavia, la nota firmata " tassisti milanesi " – a ribadire ancora una volta la distanza da sigle sindacali e associazioni – rilancia la mobilitazione in vista di un appuntamento-chiave, in programma la prossima settimana: "Rimandiamo ulteriori agitazioni all’imminente Fashion Week ", in calendario da martedì 23 a lunedì 29 settembre. Una sorta di ultimatum a Palazzo Marino, almeno a leggere lo stringato comunicato circolato nelle chat interne: "Il Comune utilizzi questi giorni per rispettare gli impegni presi in tema di controlli agli ncc illegali e fissi al più presto una data per quello che dovrebbe essere il primo incontro con i rappresentanti di categoria dopo la firma del protocollo antiabusivismo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
