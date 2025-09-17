Taxi latitanti in? Dopo le lamentele l’assessore incontra gli addetti ai lavori

Le lamentele dei cittadini, unite alle proteste di operatori turistici e visitatori, hanno acceso i riflettori sul servizio taxi ad Agrigento. In più occasioni è stato segnalato che i mezzi non risultano disponibili per gli spostamenti all’interno del territorio comunale.DOSSIER. Essere tassisti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

