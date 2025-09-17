Tassista abusivo viene scoperto lui reagisce minacciando i vigili di Roma con un martello
Il tassista abusivo è stato arrestato con le accuse di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento, violazione dei sigilli del mezzo sequestrato e sottoposto a confisca, nonché guida con patente già revocata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tassista - abusivo
Torino, si apposta davanti alla discoteca e fa salire a bordo i ragazzi: fermato tassista abusivo
Roma, tassista abusivo 82enne denunciato per aver palpeggiato una turista americana: incastrato dagli occhiali-telecamera della donna
Tassista abusivo violenta una turista in auto: lei lo incastra riprendendolo con gli occhiali-telecamera
Termini, arrestato tassista abusivo: vigili minacciati con un martello https://ilfaroonline.it/2025/09/17/termini-arrestato-tassista-abusivo-vigili-minacciati-con-un-martello/618166/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Un incubo durato pochi minuti ma sufficiente a segnare il viaggio romano di una turista americana. Una 42enne è stata palpeggiata con insistenza da un tassista abusivo di 82 anni che l’aveva intercettata all’uscita della stazione Termini. A tradirlo sono state l - facebook.com Vai su Facebook
Tassista abusivo viene scoperto, lui reagisce minacciando i vigili di Roma con un martello; Tassista abusivo scoperto a Tione dalla polizia locale; Taxi abusivi a Sistiana, un giro d'affari di decine di migliaia di euro: nei guai anche un'associazione no profit.
Tassista abusivo viene scoperto, lui reagisce minacciando i vigili di Roma con un martello - Controllato due volte nel giro di poche ore, un tassista abusivo ha reagito con violenza all'ispezione dei vigili urbani di Roma e ha minacciato gli agenti con un martello. Come scrive fanpage.it
Roma, tassista abusivo di 82 anni palpeggia una turista Usa: incastrato dal video degli occhiali con la telecamera - Ripreso dalle microcamere, è stato denunciato per violenza sessuale ... Riporta msn.com