La Federal Reserve americana ha deciso per il taglio dei tassi d’interesse. La banca centrale americana ha per la prima volta da dicembre 2024 deciso una riduzione del costo del denaro, fissando tra il 4 e il 4,25%, come si attendevano i mercati, il tasso di riferimento con una sforbiciata di 25 punti. I tagli attesi della Federal Reserve. La manovra decretata dal board presieduto da Jerome Powell concretizza molte aspettative: da un lato, in particolar modo, inizia ad attuare le pressioni politiche dell’amministrazione di Donald Trump, che da tempo chiedeva questa mossa alla Federal Reserve. Dall’altro, prende consapevolezza delle problematiche vissute dall’economia americana, in un contesto in cui il problema dell’inflazione è oggi visto come secondario rispetto a quello del mercato del lavoro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tassi, ecco il taglio della Federal Reserve: una sponda per Trump