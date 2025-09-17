Tassi ecco il taglio della Federal Reserve | una sponda per Trump
La Federal Reserve americana ha deciso per il taglio dei tassi d’interesse. La banca centrale americana ha per la prima volta da dicembre 2024 deciso una riduzione del costo del denaro, fissando tra il 4 e il 4,25%, come si attendevano i mercati, il tasso di riferimento con una sforbiciata di 25 punti. I tagli attesi della Federal Reserve. La manovra decretata dal board presieduto da Jerome Powell concretizza molte aspettative: da un lato, in particolar modo, inizia ad attuare le pressioni politiche dell’amministrazione di Donald Trump, che da tempo chiedeva questa mossa alla Federal Reserve. Dall’altro, prende consapevolezza delle problematiche vissute dall’economia americana, in un contesto in cui il problema dell’inflazione è oggi visto come secondario rispetto a quello del mercato del lavoro. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: tassi - taglio
Borsa: l'Asia contrastata tra taglio tassi e crescita Usa
Borsa: l'Asia contrastata tra taglio tassi e crescita Usa
Con il taglio dei tassi le banche accelerano sulle commissioni
Fed, primo taglio dei tassi Usa nell'era del Trump bis: giù di 25 punti base. La reazione di Wall Street. Ecco cosa c'è dietro la spinta monetaria di Powell - X Vai su X
Attesa per il taglio dei tassi della Fed. Governo al lavoro sulla manovra Leggi qui #LaChirico.it - facebook.com Vai su Facebook
La Federal Reserve va verso il taglio dei tassi. Europa alla finestra per il cambio sul dollaro; FED, in arrivo un taglio dei tassi?; Fed, tassi giù di 25 punti base: costo del denaro fra 4% e 4,25%, ipotesi altri due tagli entro il 2025.
Riunione Fed, oggi primo taglio tassi Powell 2025? Rischio mercati in tilt con questo fattore - LIVE - Oggi, 17 settembre 2025, l'annuncio della Fed sui tassi USA, il nuovo dot plot, le parole di Powell. Si legge su money.it
Taglio ai tassi e all'indipendenza della Fed - La nomina di Miran approvata dal Senato in tempi record indebolisce la credibilità della banca centrale Usa: interessa neppure che la Fed appaia indipendente ... Scrive ilfoglio.it