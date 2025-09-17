Taranto ipotesi | minorenne molestata e palpeggiata arrestato 41enne Carabinieri
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella tarda serata del 15 settembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Taranto Nord in collaborazione con i colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto sono intervenuti nel quartiere Tamburi, a seguito della segnalazione di una presunta aggressione a sfondo sessuale ai danni di una minore. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, un uomo di 41 anni, dopo essere sceso da un autobus di linea, avrebbe seguito una minorenne di età inferiore a 14 anni, in una via antistante la fermata, dove l’avrebbe palpeggiata. Il gesto non è passato inosservato ad alcuni residenti della zona, che sono intervenuti bloccando l’uomo e impedendogli la fuga, colpendolo anche fisicamente. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
In questa notizia si parla di: taranto - ipotesi
Taranto, ipotesi: minorenne molestata e palpeggiata, arrestato 41enne; Abusi sessuali su una ragazzina figlia della compagna, arrestato; Brutale pestaggio al fast food contro un 17enne: altri cinque minori indagati a Martina Franca.
Taranto, tenta di molestare una ragazzina: folla tenta il linciaggio, salvato dalla polizia - Caos in via Orsini a Taranto: un uomo accusato di aver importunato una minorenne circondato da un centinaio di persone. Segnala affaritaliani.it