«Altro che eroi nonviolenti, a sembrano turisti spaventati in cerca di tour operator»: Marco Taradash, storico esponente Radicale in un’intervista ad Aldo Torchiaro del Riformista boccia su tutta la linea la missione per Gaza di Global Flotilla. La bocciatura radicale di Taradash: “Dalla Flotilla pura propaganda”. «Non è una missione – dice Taradash, che sul suo profilo X segue il tracker delle barche che fanno da giorni avanti e indietro intorno ai porti siciliani – ma una pura campagna di comunicazione anche piuttosto vaga». Chi è Ana Alcalde, la bionda ballerina della Flotilla: convertita all’Islam è la nuova eroina dei pro-pal (video) E l’ex parlamentare antiproibizionista spiega anche la regione della sua bocciatura: «Non si è mai vista un’operazione che non ha un punto di approdo, non ha piani di navigazione, non ha una data di arrivo ma si limita a dire che porterebbe aiuti umanitari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Taradash svela il bluff della Flotilla: “Solo uno show per farsi rimandare indietro. Assurde le richieste al governo italiano”