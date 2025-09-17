Tanzania tragico incidente stradale per suor Maria Nerina e tre sue consorelle | morte mentre tornavano in Italia

Un incidente stradale in Tanzania ha provocato la morte di quattro suore missionarie carmelitane, tra cui l’italiana suor Maria Nerina De Simone. Le religiose, di ritorno dalla loro missione a Mwanza, stavano raggiungendo l’aeroporto per rientrare in Italia, a Santa Marinella (Roma), quando il loro veicolo si è scontrato con un mezzo pesante. Oltre a suor Maria Nerina De Simone, originaria di Castellammare di Stabia e consigliera e segretaria generale della congregazione, hanno perso la vita la superiora generale, suor Lilian Gladson Kapongo (residente a Santa Marinella da diversi anni), suor Damaris Matheka, consigliera provinciale della Provincia East Africa, e suor Stellamaris Muthini, che era alla guida del veicolo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

