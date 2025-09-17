Tajani | Mosca smetta di testare reazioni Occidente Europa e Nato
Roma, 17 set. (askanews) - L'Italia "sta lavorando per costruire una pace giusta che garantisca l'integrità dell'Ucraina" e sta "sostenenendo tutti gli sforzi, anche degli Stati Uniti, per far sì che Putin e Zelensky si mettano attorno a un tavolo, ma "dobbiamo anche inviare a Mosca un messaggio molto chiaro: basta provocazioni, basta utilizzare droni per testare le reazioni dell'Occidente, dell'Europa e della Nato". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento nelle Marche. "Vogliamo il dialogo, vogliamo un confronto, vogliamo che si concluda questa stagione di guerra", ha rimarcato il ministro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tajani - mosca
Guerra in Ucraina news, Mosca ammassa truppe per sfondare a Sumy. Tajani: “Non sarà facile convincere Putin a fermarsi"
Conferenza sull'Ucraina, Meloni: "Italia schierata dalla parte giusta della storia" | Tajani: "Kiev non è sola" | Zelensky: "Da Mosca puro terrorismo, rifiuta ogni pace"
Sul sito del ministero degli Esteri di Mosca “esempi di russofobia”: ci sono anche Mattarella, Crosetto e Tajani
Tajani: “Putin prende in giro Trump. Ora nuove sanzioni per Mosca” - X Vai su X
Nella notte la Polonia ha denunciato "molteplici violazioni dello spazio aereo" da parte di Mosca, con i militari che "hanno utilizzato armi contro gli obiettivi" identificati come droni. Tajani parla di "fatto gravissimo e inaccettabile, che è un'offesa alla sicurezza de - facebook.com Vai su Facebook
Tajani: Mosca smetta di testare reazioni Occidente, Europa e Nato; Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Putin in mimetica alle esercitazioni russo-bielorusse. Metsola alla Rada: «Apriamo un ufficio del Pe a Kiev».
Tajani: "Mosca smetta di testare reazioni Occidente, Europa e Nato" - L'Italia "sta lavorando per costruire una pace giusta che garantisca l'integrità dell'Ucraina" e sta "sostenenendo tutti gli sforzi, anche degli Stati Uniti, per far sì che ... Secondo libero.it
Ucraina, Tajani: “Putin prende in giro Trump, ora nuove sanzioni per Mosca. Ue: “La Russia programma un attacco all'Europa entro tre anni” - Il ministro: "Bisogna bloccare i flussi di denaro che gli permettono di sostenere un esercito di 1,5 milioni di persone in cui ogni soldato guadagna ... Da affaritaliani.it