Tadej Poga?ar in direzione Mondiali | In Canada ho ritrovato condizione e motivazione punto al bis iridato
Scatta ufficialmente il percorso di Tadej Poga?ar in vista dei Campionati Mondiali 2025. Il fuoriclasse sloveno, campione in carica, si prepara per imbarcarsi in direzione Ruanda dove, domenica 21 settembre inizierà il suo programma con la cronometro individuale, quindi domenica 28 settembre, prenderà parte all’attesissima gara in linea che andrà ad assegnare la maglia iridata. Dopo l’ottimo rientro alle corse effettuato in Canada, il vincitore del Tour del France sembra di nuovo in ottima forma e pronto per la rassegna mondiale. Nonostante abbia saltato una settimana di allenamento ad inizio mese, Pogacar ha forzato il lavoro nelle ultime giornate e sembra essere tornato in carreggiata. 🔗 Leggi su Oasport.it
"Stanco e annoiato al #TDF2025? Macché, se n'è parlato per nulla". Parola di Tadej Pogacar, che in Canada torna alle corse e si è espresso anche su Mondiale, cronometro, Ayuso, proteste ecc..
