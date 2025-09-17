Tabellone Coppa Davis 2025 | l’Italia evita Spagna e Cechia c’è la Francia all’orizzonte…

Il cammino dell’Italia nella Final 8 di Coppa Davis è stato definito dal sorteggio andato in scena quest’oggi a Bologna, sede delle Finals, in programma dal 18 al 23 novembre: l’Italia riveste il duplice ruolo di Paese ospitante e Nazione detentrice del trofeo, e l’urna è stava benevola con gli azzurri di Filippo Volandri. L’Italia, accreditata della testa di serie numero 1 in sede di sorteggio, grazie al primo posto nella classifica per Nazioni maschili, affronterà all’esordio l’Austria, ed in caso di successo gli azzurri in semifinale andranno ad affrontare una tra Francia, numero 3 del seeding, e Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it

