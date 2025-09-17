Syntax ensemble musiche di Ivan Fedele compositore ospite
Ivan Fedele è uno dei compositori italiani più importanti ed eseguiti a livello internazionaleIl concerto di URTIcanti è interamente dedicato a Fedele ‘padrino’ del FestivalNe fu 20 anni fa il primo compositore ospite.Dopo 20 anni (2005 – 2025) ritorna per noi con il prestigioso SYNTAX. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: syntax - ensemble
Dopo le straordinarie produzioni a La Biennale Danza ed alla 82ma Mostra del Cinema di Venezia, il Syntax Ensemble torna con la sua nuova stagione musicale E C O - L O G I C ? Iniziamo il 19 settembre con un concerto atipico e fuori dagli schemi, u - facebook.com Vai su Facebook
Syntax ensemble musiche di Ivan Fedele compositore ospite; Firenze: Ivan Fedele, esperimenti ed esotismi agli Amici della Musica; 59° Festival di Nuova Consonanza – Musica in movimento | Gli eventi al Mattaoio / La Pelanda.
Biennale Musica 2014: il programma spiegato dal Direttore Ivan Fedele - Come ormai è noto è “Limes” il titolo di quest'edizione, "musiche lontane nello spazio e nel tempo che, coniugandosi, superano i confini rigidi di ogni dogmatismo in una pratica quotidiana della ... Secondo fanpage.it
Syntax Ensemble in concerto in onore di Luciano Berio - L'Istituto Italiano di Cultura di Beirut organizza, presso First Armenian Evangelical Church, un concerto del Syntax Ensemble, composto da Francesco D'Orazio (violino), Clara Belladone (viola) e ... Segnala ansa.it