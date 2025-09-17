Sydney Sweeney scatenata | eccola nel trailer ufficiale del thriller The Housemaid
La 28enne attrice americana sta sfruttando al meglio il suo momento di grande popolarità: è ora protagonista con Amanda Seyfried di un thriller basato sul best seller di Freida McFadden. Ecco trailer e trama di The Housemaid. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Nei cinema italiani nel 2026. Sentiti come a casa tua. Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar e Michele Morrone nel trailer ufficiale di #UnaDiFamiglia, il nuovo thriller di Paul Feig dal bestseller di Freida McFadden (Newton Compton Editori). - facebook.com Vai su Facebook
Sydney Sweeney scatenata: eccola nel trailer ufficiale del thriller The Housemaid; News cinema e film.
Sydney Sweeney corteggiata dai calciatori di Arsenal, Liverpool e Manchester United: in Premier si scatena il gossip - La nota attrice e produttrice statunitense, secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, è stata inondata di messaggi da parte di alcune stelle della ... Da corrieredellosport.it
Sydney Sweeney, lo spot dei jeans scatena la follia woke: "Suprematismo bianco" - Ricordate quella vecchia pubblicità firmata Oliviero Toscani dei jeans Jesus che tanto fece discutere? Scrive iltempo.it