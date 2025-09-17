Sydney Sweeney scatenata | eccola nel trailer ufficiale del thriller The Housemaid

Comingsoon.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 28enne attrice americana sta sfruttando al meglio il suo momento di grande popolarità: è ora protagonista con Amanda Seyfried di un thriller basato sul best seller di Freida McFadden. Ecco trailer e trama di The Housemaid. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

