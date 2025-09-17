SWITCH Ultrahand Overlay 2.10 | La Nuova Versione Potenzia le Notifiche di Sistema e Aggiunge Funzionalità
Ultrahand Overlay, il replacement per Tesla Menu costruito da zero su libtesla, ha appena ricevuto la versione 2.1.0, portando con sé una serie di miglioramenti significativi, nuove funzionalità e importanti correzioni di bug. Questo potente strumento, che permette di eseguire comandi personalizzati simili a ShellBASH direttamente sul Nintendo Switch, continua ad evolversi per offrire un controllo senza precedenti sul sistema. Novità Principali della Versione 2.1.0. 1. Implementazione di un Nuovo Sistema di Notifiche. La feature più importante di questa release è l’introduzione di un sistema di notifiche di sistema flessibile e potente. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
