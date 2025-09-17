Swatch ha fatto un orologio contro i dazi di Trump che nessun americano indosserà mai almeno per un pò

Guardate bene questo Swatch (vedi foto sotto). Riguardatelo. Notato nulla? Sul quadrante dell’ orologio il 3 e il 9 sono invertiti, ricoprono posizioni opposte. Tranquilli, non si tratta di uno sbaglio, o di una svista da parte degli orologiai della manifattura svizzera. Piuttosto l’idea di un orologio che ha preso una posizione netta contro i dazi americani al 39% imposti dall’amministrazione Trump sull’export di orologi dalla Svizzera. La provocazione arriva da Swatch che ha creato un'edizione limitata per per il modello What if. Tariffs?, un orologio che segna il tempo in modo anomalo e sberleffa con una velata ironia la politica economica a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

