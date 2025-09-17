Swatch ha fatto un orologio contro i dazi di Trump che nessun americano indosserà mai almeno per un po'
Guardate bene questo Swatch (vedi foto sotto). Riguardatelo. Notato nulla? Sul quadrante dell’ orologio il 3 e il 9 sono invertiti, ricoprono posizioni opposte. Tranquilli, non si tratta di uno sbaglio, o di una svista da parte degli orologiai della manifattura svizzera. Piuttosto l’idea di un orologio che ha preso una posizione netta contro i dazi americani al 39% imposti dall’amministrazione Trump sull’export di orologi dalla Svizzera. La provocazione arriva da Swatch che ha creato un'edizione limitata per per il modello What if. Tariffs?, un orologio che segna il tempo in modo anomalo e sberleffa con una velata ironia la politica economica a stelle e strisce. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: swatch - orologio
Swatch svela l’orologio più poetico di sempre: MoonSwatch Mission to Earthphase Moonshine Gold
A Bologna 200 persone in coda, anche da 16 ore, per il nuovo orologio Swatch-Omega
Swatch ha fatto un orologio contro i dazi di Trump che nessun americano indosserà mai, almeno per un pò
LA RIVOLUZIONE SWATCH A inizio anni 80 l’orologio da polso sembra destinato a sparire, i produttori svizzeri, orgogliosi delle loro meccaniche complicate, sono travolti dall’arrivo dei modelli digitali giapponesi, precisi, economici e moderni. È la cosiddetta “ - facebook.com Vai su Facebook
Swatch ha fatto un orologio contro i dazi di Trump che nessun americano indosserà mai, almeno per un po; Swatch lancia l’orologio contro i dazi di Trump; Swatch sfida Trump: orologio al contrario contro i dazi Usa.
Swatch reagisce ai dazi contro la Svizzera: prezzi fino a +15% negli Usa - Swatch contrattacca ai dazi Usa e in tutta risposta aumenterà i suoi prezzi negli Stati Uniti tra il 5% e il 15 per cento. Secondo pambianconews.com
Swatch sfida Trump: orologio al contrario contro i dazi Usa - Non si tratta di un nuovo fuso orario, né di uno strano fenomeno meccanico, o di un banale errore della casa costruttrice che ... Segnala msn.com