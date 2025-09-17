Svolta storica di Bruxelles | l’Ue pronta a sospendere l’accordo commerciale con Israele Sanzioni contro estremisti e ministri
In una mossa che segna una frattura epocale nella relazione con lo Stato ebraico, la Commissione europea ha imbracciato l’artiglieria pesante. Oggi ha approvato un duplice colpo: una proposta formale per sospendere parzialmente le clausole commerciali fondamentali dell’Accordo di associazione Ue-Israele e un robusto pacchetto di sanzioni personali contro ministri del governo Netanyahu, coloni violenti in Cisgiordania e il politburo di Hamas. Una manovra a tenaglia, rara e calcolata, che punta ad aumentare la pressione internazionale in una fase critica del conflitto. “L’avanzata israeliana a Gaza City rappresenta una nuova escalation”, ha avvertito l’Alta rappresentante Kaja Kallas, “e aggraverà la crisi umanitaria. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
