Svincolo autostradale Roccella-Forum al via la bonifica | Lavori da concludere entro 45 giorni

Si intravede una via d'uscita per l'apertura dello svincolo di Roccella, che collegherà l'A19 all'area del centro commerciale Forum e alla zona industriale di Brancaccio. Sono infatti iniziati stamattina i lavori di bonifica per la rimozione dei rifiuti speciali che avevano impedito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

