© Lawebstar.it - Svelato il primo concorrente del Grande Fratello: è il pugile Matteo Azzali

Il nuovo Grande Fratello , condotto da Simona Ventura, ha svelato il suo primo concorrente con un nuovo spot pubblicitario su Canale 5. Sebbene il volto non sia stato mostrato, l’identikit fornito da Ventura ha permesso di identificarlo subito: si tratta di Matteo Azzali , un “gigante buono” che allena sia il corpo che la mente. Azzali, . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

In questa notizia si parla di: svelato - primo

Ballando con le stelle, svelato il primo vip e polemiche a sanremo

Demon Slayer, svelato il primo trailer del nuovo film che apre la trilogia finale

The Odyssey: svelato il primo poster epico del kolossal di Christopher Nolan

Svelato il primo concerto dei Cure nel 2026. E' il preludio all'uscita del nuovo album annunciato da Robert Smith? - facebook.com Vai su Facebook

Steven Tyler hanno svelato il segreto: in arrivo My Only Angel, il primo inedito degli Aerosmith in oltre 20 anni, insieme alla star inglese - X Vai su X

Simona Ventura ha svelato chi sarà il primo concorrente ufficiale del suo Grande Fratello; Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO); Simona Ventura, svelato il primo concorrente del Grande Fratello: “Matteo è un gigante buono”.

Grande Fratello 2025: Simona Ventura svela il primo concorrente - Simona Ventura svela Matteo, pugile e primo concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025: "Il gigante buono". Come scrive donnaglamour.it

Grande Fratello Nip 2025: svelato il primo concorrente - L’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Nip, al debutto con Simona Ventura alla conduzione, è appena diventata più concreta: è stato annunciato il primo concorrente ufficiale, e il suo nome ... Si legge su 361magazine.com