Suzuki Jukebox – La notte delle hit | ospiti ed anticipazioni

361magazine.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La grande festa di  Suzuki Jukebox – La notte delle hit  è pronta a far ballare il pubblico di ogni età, proveniente da tutta Italia, nell’evento musicale più atteso dell’anno!. La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende la prima serata Rai dal Palaolimpico di Torino con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni ci hanno fatto sognare e ballare. Due serate evento in onda  giovedì 18 settembre  e  venerdì 19 settembre  in prima serata alle 21.30 su  Rai1, condotte dalla straordinaria  Antonella Clerici  con la partecipazione di  Clementino  che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica che  Suzuki Jukebox – La notte delle hit  vuole celebrare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

suzuki jukebox 8211 la notte delle hit ospiti ed anticipazioni

© 361magazine.com - Suzuki Jukebox – La notte delle hit: ospiti ed anticipazioni

In questa notizia si parla di: suzuki - jukebox

Jukebox – La Notte delle Hit la suddivisione del cast nelle due serate su Rai 1.

suzuki jukebox 8211 notteSuzuki Jukebox - La Notte delle Hit: Antonella Clerici e Clementino con le star degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 - La Notte delle Hit, il grande evento musicale che accenderà la prima serata di Rai1 il 18 ... msn.com scrive

suzuki jukebox 8211 notteSuzuki Jukebox - La notte delle hit: su RaiUno i successi della musica anni ’70, ’80, ’90, 2000 - Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino condurranno le due serate in ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Suzuki Jukebox 8211 Notte