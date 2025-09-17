La grande festa di Suzuki Jukebox – La notte delle hit è pronta a far ballare il pubblico di ogni età, proveniente da tutta Italia, nell’evento musicale più atteso dell’anno!. La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende la prima serata Rai dal Palaolimpico di Torino con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni ci hanno fatto sognare e ballare. Due serate evento in onda giovedì 18 settembre e venerdì 19 settembre in prima serata alle 21.30 su Rai1, condotte dalla straordinaria Antonella Clerici con la partecipazione di Clementino che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica che Suzuki Jukebox – La notte delle hit vuole celebrare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Suzuki Jukebox – La notte delle hit: ospiti ed anticipazioni