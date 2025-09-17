‘Suzuki Jukebox La notte delle hit’ Ecco gli artisti protagonisti su Rai1

La grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000, accende la prima serata Rai dal Palaolimpico di Torino con gli interpreti originali delle canzoni che negli anni hanno fatto sognare e ballare. Due serate evento in onda giovedì 18 settembre e venerdì 19 settembre alle 21.30 su Rai1, condotte da Antonella   Clerici  con la partecipazione di Clementino che, come una sorta di incursore, in alcuni momenti dello show, condurrà il pubblico in un viaggio fatto di groove, ritornelli e melodie dei fantastici quarant’anni di musica che ‘Suzuki Jukebox. La notte delle hit vuole celebrare’. Lo show andrà in simultanea su Radio2 con la conduzione di Martina Martorano e in diretta streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Suzuki Jukebox – La notte delle hit: ospiti ed anticipazioni

