Supplenze ATA 2025 26 | nessuna convocazione per gli operatori scolastici 

Chi è stato inserito nel 2024 nelle graduatorie di terza fascia ATA come operatore scolastico dovrà attendere. Per tutto l’anno scolastico 202526 non sono previste convocazioni per questo profilo. I nuovi ingressi entreranno in servizio solo a partire dal 202627. L'articolo Supplenze ATA 202526: nessuna convocazione per gli operatori scolastici . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

