Supplenze 2025 26 | l’elenco degli interpelli per docenti Aggiornato

Convocazioni supplenze ATA 2025/26: elenco regionale in aggiornamento

Graduatorie GPS, scade oggi 3 luglio scioglimento riserva per elenco aggiuntivo prima fascia valido per supplenze ed eventuale ruolo sostegno 2025/26

Supplenze docenti, domanda 150 preferenze dal 17 al 30 luglio. Ecco le FAQ e l’ELENCO delle scuole per comune e distretto

Supplenze ATA 2025/26: pubblicate le liberatorie per lo scorrimento delle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia con elenco province.

Supplenze 2025/26, le regole per i docenti di ruolo iscritti alle GPS - Scopri le regole sulle supplenze per docenti di ruolo in Italia.

Supplenze docenti 25/26, uscirà un nuovo bollettino GPS oltre a quello attuale? - Il nuovo anno scolastico è appena partito e per tantissimi docenti il futuro è ancora un'incognita.