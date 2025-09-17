Supplenze 2025 26 | ecco gli interpelli del 17 settembre per la ricerca di insegnanti
Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo Supplenze 202526: ecco gli interpelli del 17 settembre per la ricerca di insegnanti . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: supplenze - interpelli
Supplenze docenti 2025/26: ecco gli interpelli di oggi 8 settembre
Supplenze 2025/26: ecco gli interpelli del 15 settembre per la ricerca di insegnanti
Supplenze docenti 2025/26, ecco i primi INTERPELLI per abilitati Montessori e Sostegno Lingua dei segni LIS
Supplenze docenti da GPS e interpelli, nuovi percorsi abilitanti, concorso PNRR3. LE RISPOSTE AI QUESITI - X Vai su X
Aggiornamento di lunedì 15 settembre sugli interpelli pubblicati dalle scuole https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR5vG4 - facebook.com Vai su Facebook
Supplenze Docenti 2025/26: Norme e Tempi di Presa di Servizio dopo gli Interpelli; Supplenze docenti 2025/26: ecco dove le GPS sono già esaurite; L'anno scolastico 2025/26 inizia con 45mila docenti assunti in ruolo e il 96,5% delle supplenze già assegnate.
Dove vedere gli interpelli scuola: elenco con tutte le regioni - Ecco l'elenco delle pagine ufficiali degli USP su cui vengono pubblicati gli avvisi per ciascuna regione e ... Da ticonsiglio.com
Supplenze docenti da GPS e interpelli, nuovi percorsi abilitanti, concorso PNRR3. LE RISPOSTE AI QUESITI - Supplenze, percorsi abilitanti, concorso PNRR3: sono i punti chiave dell'anno scolastico 2025/26 dal punto di vista dei docenti ... Scrive orizzontescuola.it