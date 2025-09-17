Superman | James Gunn annuncia l' uscita del film in streaming solo negli USA?

Il regista ha annunciato la data in cui verrà reso disponibile il cinecomic con David Corenswet e Rachel Brosnahan del DC Universe. Attraverso un post sui social, James Gunn ha annunciato la data d'uscita in streaming di Superman, il cinecomic del DC Universe uscito in estate al cinema e pronto ad essere visto anche in tv. Nel weekend d'apertura, Superman ha incassato circa 125 milioni di dollari negli USA, rimanendo al primo posto della classifica per due settimane prima di essere scalzato da I Fantastici Quattro - Gli inizi. Superman arriva in streaming negli USA Secondo quanto riporta il post di Gunn, Superman uscirà su HBO Max il 19 settembre dopo aver incassato 615 milioni di dollari a livello globale per tutta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

