Superlega la Sir perde a Civitanova ma ritrova Dzavoronok
Secondo test e risultato che stavolta non premia la Sir Susa Scai Perugia, che però può avere tanti motivi per sorridere.All'Eurosuole Forum coach Lorenzetti ha potuto finalmente vedere all'opera Donovan Dzavoronok, che dunque procede a grandi passi verso il completo recupero. Lo schiacciatore. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: superlega - perde
Prima Lega: il Taverne perde 3 punti preziosi in casa, cronaca e formazioni I NOSTRI MAIN SPONSOR: Per i vostri eventi: https://1908.ch/ La tua Web Agency: https://www.wuesse.com/ TOCCA LA FOTO PER LEGGERE L'ARTICOLO COMPLETO V - facebook.com Vai su Facebook
Superlega, la Sir perde a Civitanova ma ritrova Dzavoronok; Meraviglia Lube! Perugia battuta a suon di ace, è finale Scudetto; Playoff Scudetto, Sir Susa Vim Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta.
Superlega, la Sir perde a Civitanova ma ritrova Dzavoronok - I marchigiani si impongono in quattro set, ma i bianconeri possono esultare per aver potuto vedere all'opera un elemento che potrebbe rivelarsi prezioso nel corso della stagione ... Da perugiatoday.it
Sir Susa Scai Perugia, stop in amichevole a Civitanova - Nell’allenamento congiunto di Civitanova, al cospetto della Lube, buona intensità da ambo le formazioni ed uno score finale di 3 ... umbria24.it scrive