SuperEnalotto la fortuna fa tappa in Irpinia
Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’estrazione di martedì 16 settembre, il colpo grosso è arrivato anche ad Ariano Irpino, dove presso la ricevitoria “Il Castello” di via Giulio Lusi è stato centrato un “5” da 27.720,75 euro. Un premio gemello è stato registrato a Napoli, nello storico Bar Tabacchi Grassia di via Padova. Per l’Irpinia è un segnale positivo: la dea bendata torna a far sorridere la provincia di Avellino con una vincita importante che porta entusiasmo e speranza tra i giocatori locali. Intanto il SuperEnalotto continua a far sognare: l’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato vinto il 22 maggio scorso a Desenzano del Garda, mentre il jackpot per giovedì 18 settembre mette in palio la bellezza di 52,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
