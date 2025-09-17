SuperEnalotto ancora una vincita a Napoli | dove è stata giocata la schedina fortunata

Napolitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il SuperEnalotto sorride ancora alla Campania. Nell’estrazione di martedì 16 settembre sono stati centrati, infatti, due“5” da 27.720,75 euro l’uno.Il primo - come riferisce Agipronews - a Napoli presso il Bar Tabacchi Grassia in via Padova 17. L’altro ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: superenalotto - vincita

Maxi vincita in Ciociaria da oltre 500 mila euro al Superenalotto

Maxi vincita in Ciociaria da oltre 500 mila euro al Superenalotto

Superenalotto, nuovo vincita in Umbria

Vinti oltre 35 milioni di euro col 6 al SuperEnalotto: ecco dove; SuperEnalotto oggi 22 maggio 2025: centrata la sestina vincente. Estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 22 maggio 2025: numeri vincenti, quote, jackpot.

superenalotto vincita napoli 232Marano fa festa col SuperEnalotto, centrato un "5" da oltre 46mila euro - Nell’estrazione di sabato 13 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” da 46. Si legge su internapoli.it

SuperEnalotto, vinti oltre 138mila euro tra Napoli e provincia - Nell’estrazione di sabato 13 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati, infatti, ben tre “5” da 46. Secondo napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Superenalotto Vincita Napoli 232