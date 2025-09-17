SuperEnalotto ancora una vincita a Napoli | dove è stata giocata la schedina fortunata

Il SuperEnalotto sorride ancora alla Campania. Nell’estrazione di martedì 16 settembre sono stati centrati, infatti, due“5” da 27.720,75 euro l’uno.Il primo - come riferisce Agipronews - a Napoli presso il Bar Tabacchi Grassia in via Padova 17. L’altro ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Marano fa festa col SuperEnalotto, centrato un "5" da oltre 46mila euro - Nell'estrazione di sabato 13 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre "5" da 46.

SuperEnalotto, vinti oltre 138mila euro tra Napoli e provincia - Nell'estrazione di sabato 13 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati, infatti, ben tre "5" da 46.