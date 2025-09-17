Supercoppa Italiana ufficiali le date di semifinali e finale
Tramite il proprio profilo X, la Lega Serie A ha annunciato le date ufficiali della Supercoppa Italiana di questa stagione, di cui il Milan sarà partecipe. Scopriamo insieme quali sono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: supercoppa - italiana
Supercoppa Italiana, ecco le date ma dubbi sul luogo: l’annuncio di Simonelli
UFFICIALE – Supercoppa italiana, le date ufficiali: non solo Bologna-Inter
La Supercoppa italiana sarà prima di Natale: finale il 22 dicembre. E su Milan-Como a Perth...
A Castellammare le final four della Supercoppa italiana di calcio femminile https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/09/a-castellammare-le-final-four-della-supercoppa-italiana-di-calcio-femminile-6a3e7942-2f36-4f7f-9c64-3ba8a8972757.html?wt_mc=2.ww - X Vai su X
IL GRANDE BASKET ITALIANO LIVE IN CHIARO. Oltre alle semifinali e alla finale della Supercoppa italiana, Sky ha inoltre acquisito i diritti per la trasmissione free del campionato italiano di Serie A di basket - LBA per le stagioni 2025/2026, 2026/2027 e 202 - facebook.com Vai su Facebook
UFFICIALE – Supercoppa italiana, le date: ecco quando scenderà in campo l’Inter; Famila Supercoppa Italiana 2025: ufficiali date e orari; Ufficiali le date della Supercoppa italiana 2025/26: si gioca ancora in Arabia.
UFFICIALE – Supercoppa italiana, le date: ecco quando scenderà in campo l’Inter - La Lega Serie A ha comunicato le date in cui si svolgeranno le due semifinali e la finale: ecco quando giocherà l'Inter ... msn.com scrive
Supercoppa Italiana, svelate le date: Napoli-Milan di giovedì a Riyadh! - La 38ª edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ... Come scrive msn.com