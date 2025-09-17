Supercoppa Italiana Napoli-Milan si giocherà giovedì 18 dicembre in Arabia Saudita La finale lunedì 22
La Lega Serie A attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ha reso noto le date ufficiali di semifinali e finale di Supercoppa Italiana. Il Napoli giocherà contro il Milan giovedì 18 dicembre. Il giorno dopo sarà la volta di Bologna-Inter. La finale lunedì 22. Gli orari saranno comunicati più avanti. Le gare di campionato di quel weekend (la 16a, il Napoli affronterà in casa il Parma) saranno rinviate. Il format a 4 squadre va avanti da diverse stagioni, riprendendo quanto già avviene in Spagna. Supercoppa Italiana, la data di Napoli-Milan. A seguire il comunicato apparso sul sito ufficiale della Lega: “La 38ª edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh e, come lo scorso anno, si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la finale il 22 dicembre 2025”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
