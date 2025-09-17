Supercoppa Italiana Inter ufficiali le date delle semifinale e della finale!

Supercoppa Italiana Inter, ufficializzate le date della competizione! Si giocherà tra il 18 e il 22 dicembre a Riyadh. Il tabellone. La 38ª edizione della Supercoppa Italiana si terrà a Riyadh e, come nell’edizione precedente, seguirà la formula a quattro squadre. Questa competizione prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (il 18 e 19 dicembre 2025 ) e la Finale il 22 dicembre 2025. LE SQUADRE PARTECIPANTI Le squadre che si contenderanno il prestigioso trofeo saranno la Società Campione d’Italia 20242025 (i Campioni del Napoli ), la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 20242025 (il Bologna FC ), la seconda classificata in Campionato nella stagione 20242025 (l’ F. 🔗 Leggi su Internews24.com

